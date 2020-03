Torcedores apontam "careca" como responsável pela boa fase de Pato no São Paulo

Coincidência ou não, gols do atacante voltaram a sair depois que ele decidiu raspar o cabelo

Depois de marcar duas vezes na vitória por 4 a 0 sobre o Oeste, Alexandre Pato deixou o dele novamente e abriu o placar para o no triunfo por 2 a 1 sobre a , neste domingo, no Morumbi, pelo .

O retrospecto nos dois últimos compromissos é uma ótima notícia para os tricolores, já que antes disso o atacante viveu um jejum de gols que se estendia desde agosto do ano passado.

O que mudou para Pato voltar a marcar? Além da melhor sorte, da pontaria, de posicionamento e de outros fatores dentro de campo, a verdade é que o jogador só acabou com a zica quando decidiu raspar o cabelo.

O torcedor são-paulino percebeu esta coincidência e não tem dúvidas: o novo visual é o responsável pela boa fase do camisa 7.

TA OLHANDO OQ QUER TOMAR UM GOL DO PATO CARECA? pic.twitter.com/uOCwUa1wmb — 🇾🇪 (@TomzeiraHB) March 1, 2020

pato com cabelo: 0 gols



pato careca: 3 gols — pedro (@tricolwr) March 1, 2020

Pato careca já começou on fire — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) March 1, 2020

Faz mais de 40 minutos que Alexandre Pato não marcar um gol. Clima tenso no Morumbi. #Crise — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) March 1, 2020

Além de Pato, Reinaldo também marcou para o São Paulo neste domingo, enquanto Dawhan descontou para a Ponte. O Tricolor é líder do Grupo C com 15 pontos e está muito próximo de garantir vaga nas quartas de final do .