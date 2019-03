Torcedor do Corinthians passa mal na Arena e morre

Diego da Silva teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu

Um torcedor do , que acompanhava a vitória do time contra o Oeste por 1 a 0, na Arena, tarde deste domingo (17), morreu após passar mal dentro do estádio. Diego da Silva, 23 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi atendido e levado ao hospital, mas não resistiu.

O Corinthians divulgou uma nota oficial lamentando e se solidarizando à família do torcedor:

A Arena Corinthians informa que o torcedor Diego da Silva, de 23 anos, passou mal ao final do primeiro tempo do jogo entre Corinthians e Oeste, iniciado às 16h em Itaquera.

Ele estava no setor Norte do estádio e teve uma parada cardiorrespiratória, tendo sido atendido imediatamente por brigadistas e pela equipe médica, que realizaram o primeiro atendimento.

O torcedor foi encaminhado de ambulância para a Unidade de Pronto-Atendimento do Hospital Santa Marcelina, mas infelizmente não resistiu e faleceu.

O Sport Club Corinthians Paulista se solidariza com familiares e amigos de Diego neste momento difícil.