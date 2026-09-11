Torcedor bêbado do PSV causa grande pânico em Eindhoven

Um torcedor embriagado do PSV mobilizou fortemente os serviços de emergência na noite de quinta-feira, após a partida da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk (1 a 1), em Eindhoven. Por causa do incidente na estação Strijp-S, o tráfego de trens ficou completamente paralisado temporariamente, informa o Eindhovens Dagblad.

O torcedor teria se sentado na beira da plataforma enquanto esperava seu trem. No momento em que um trem entrava na estação, o homem conseguiu se afastar dos trilhos a tempo.

Para o maquinista, porém, não estava claro se o torcedor realmente estava em segurança. Por isso, o trem foi parado imediatamente, e o alerta foi acionado.

A polícia, os bombeiros e o serviço de ambulância foram então até a estação Strijp-S. Funcionários da ProRail também foram acionados devido à possível presença de alguém sobre ou ao redor dos trilhos.

Em seguida, os serviços de emergência iniciaram uma busca pelo torcedor envolvido. Depois de algum tempo, o homem embriagado foi encontrado.

Com base em depoimentos de testemunhas e em uma verificação dos trilhos, a polícia pôde constatar que ele era o responsável pelo incidente. No fim das contas, não havia mais ninguém na via férrea.

O torcedor do PSV escapou com uma advertência severa da polícia. Além disso, recebeu duas multas, uma delas por embriaguez em via pública.

Por causa da situação, o tráfego de trens não pôde ser retomado por algum tempo. Depois que os serviços de emergência determinaram que os trilhos estavam seguros, o trem parado recebeu permissão para seguir viagem.