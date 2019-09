Top 10 do Brasileirão: artilharia de Gabigol, caneta de Everton, Márcio Araújo e mais

Confira o que melhor aconteceu na abertura do segundo turno do Brasileirão, que tem o Flamengo como líder isolado e Fluminense e Cruzeiro no Z-4

A abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro tem déjà vu na parte de cima - gol do Gabigol e vitória econômica do - mas novidade importante na parte de baixo: a recuperação do , fora da zona da degola, é digna de nota. Vamos aos dez destaques do Brasileirão no final de semana, fugindo do árbitro do vídeo e torcendo por um campeonato de 20 times querendo jogo:

1 - Gabigol

Gabriel Barbosa chegou aos 17 gols no Brasileiro, o suficiente para ser artilheiro da edição de 2006, quando Souza marcou 17 pelo . No modelo com 20 clubes, os mais goleadores fizeram 23 - Jonas (2010) e Borges (2011). Mantendo a média e mesmo perdendo jogos pela seleção ou poupado para a Libertadores, Gabigol pode chegar perto dos 30. É muito!



2 - Sete vitórias seguidas do Flamengo

O Flamengo bateu o e chegou a sete vitórias seguidas pela primeira vez na história do campeonato. Quando a sequência grita, os rivais olham a tabela: e , no Maracanã, têm bola para tirar pontos do líder?



Se liga na jogada inteira e no golaço do nosso uruguaio Arrascaeta! #CRUxFLA #CRF pic.twitter.com/SOLZtt7xAJ — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2019

3 - Redenção de Pablo

As lesões ainda não deixaram Pablo ser, no São Paulo, o Pablo do . Mas é curioso que, ainda assim, seja o artilheiro do time no ano. O oportunismo dos bons tempos de Curitiba garantiu os três pontos no Rio, contra o .



Pensa num gol chorado! Nos acréscimos, Pablo balançou as redes para dar a vitória ao São Paulo contra o Botafogo pelo #BrasileirãoNoEI! pic.twitter.com/pdacUUEYL5 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) September 21, 2019

4 - CSA fora do Z-4

O CSA de Argel vai dando seu jeito de pontuar, respirando fora da zona de rebaixamento e deixando gigantes para trás. Se o manual diz que há um campeonato particular entre os times de baixo, o time vai bem. Tem quatro vitórias, todas contra times por ali. Subindo.



Uma obra prima dessa dispensa legenda. Que chapada foi essa, Carlinhos?



Centro Sportivo Alagoano: União e Força! 💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/VfBVPVIcks — CSA (@CSAoficial) September 22, 2019

5 - A briga (?) de Marcio Araújo e Guerrero

Afinal de contas, qual a pira do Márcio Araújo com a troca de camisa ao fim do jogo? Guerrero precisou tirá-la como um pai que vai dar banho num filho cansado. Há alguns anos, ele recusou o pedido de Éder Luís. No domingo, o volante, do tipo discreto, gravou até vídeo para se explicar (explicou?) sobre o fato. Que coisa.



KKKKKK Não vai dar a camisa pro Guerrero, não, Márcio Araújo? 😂🤣



Curta o duelo entre Internacional x pelo Brasileirão no #PremierePlay: https://t.co/BUzHxqXeeG#INTxCHA #PremierePlay pic.twitter.com/6F4PyDuWtt — SporTV (@SporTV) September 22, 2019

6 - Drible da rodada

A caneta de em Marinho, na Vila, é a síntese de um jogador na grande fase: vence as disputas e escancara a superioridade técnica para não haver dúvidas. Ninguém no hoje tem mais eficiência no um contra um. E como é bom ter o no campeonato, não?



Opa! Cebolinha 😂. Acompanhe 0 x 0 Grêmio pelo Brasileirão ➡️ https://t.co/c6EOe3KFE2 pic.twitter.com/cKjbonQndJ — globoesportecom (@globoesportecom) September 22, 2019

7 - Michel voando pelo Goiás

Se não é um Everton, Michael também faz das suas. O grande driblador da Série A mostrou a calma de poucos para abrir o placar a favor do Goiás no Serra Dourada. O meio da tabela e as sete vitórias passam muito pela bola do camisa 11, voando.



MICHAEL TIRA O ZERO DO PLACAR EM GOIÁS



O Michael aproveitou o rebote do Muriel, limpou o marcador e guardou para fazer 1 a 0 para o Goiás contra o pic.twitter.com/iV2G06MEsN — UOL Esporte (@UOLEsporte) September 22, 2019

8 - A boa fase do Palmeiras

O Palmeiras de Mano Menezes reencontrou o jogo padrão do título do ano passado, aquele zero a zero com gol. A vitória em não é magra, é quase esquelética. Segundo colocado abrindo distância para o resto da tabela.



Para fechar esse domingão com vitória do , bora rever o gol do 👨🏻 pelo ângulo exclusivo da TV Palmeiras/FAM! 🎥



Inscreva-se ➤ https://t.co/OMwkvqQP8p#AvantiPalestra pic.twitter.com/NK0Smn7q6f — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 22, 2019

9 - Gigantes no Z-4

Fluminense e Cruzeiro travam uma disputa particular para ver qual dos gigantes brigará até o fim contra o rebaixamento. O mais provável é que ambos. O time carioca fez um jogo pior que o dos piores momentos de Fernando Diniz, enquanto os mineiros perderam as três na sequência Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Dureza.



10 - Athletico ainda em festa

O Athletico, de ressaca, segurou o empate contra o em São Januário abrindo um debate curioso, e infelizmente recorrente, na Série A. Qual a motivação no Brasileiro para o time que conquista a num país em que o torneio de mata-mata tem tanto valor? Que siga firme, porque tudo que o campeonato não precisa é time café com leite.