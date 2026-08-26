Tonny Vilhena retorna em definitivo à Eredivisie

Tonny Vilhena está de volta em definitivo à Eredivisie. O meio-campista de 31 anos assinou contrato até o fim da temporada com o Willem II, anunciou o clube de Tilburg.

"Estou muito feliz por estar de volta à Holanda e por assinar com o Willem II. Nos últimos anos, joguei em diferentes países e competições, e isso me fez crescer como jogador e como pessoa. Levo essas experiências comigo para Tilburg", reagiu Vilhena após assinar os contratos.

O experiente meio-campista acrescentou: "Quero, acima de tudo, voltar a jogar bem, ser importante para o clube e lutar pela permanência. Com a minha experiência, quero ajudar meus companheiros de equipe e, juntos, buscar o máximo."

O diretor técnico Freek Heerkens está muito feliz com a chegada de Vilhena a Tilburg. "Com Tonny, contratamos um jogador que obviamente conhece bem a Eredivisie e, além disso, adquiriu muita experiência no exterior. Ele traz qualidade para o meio-campo, tem uma personalidade forte e pode desempenhar um papel importante dentro da equipe com sua experiência. Estamos felizes por ele ter escolhido o Willem II."

Vilhena passou pelas categorias de base do Feyenoord e estreou no time principal no início de 2012. Com o clube de Roterdã, conquistou o título nacional, além de vencer duas vezes a Copa da Holanda e duas vezes a Supercopa da Holanda.

O veterano defendeu vários clubes no exterior: FK Krasnodar, Espanyol, Salernitana, Alanyaspor e Panathinaikos. Além disso, Vilhena vestiu a camisa da seleção holandesa em quinze ocasiões.

O SC Cambuur tentou contratar Vilhena no início deste verão europeu. No entanto, o Willem II se tornou seu novo clube.