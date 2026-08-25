O Willem II está prestes a repatriar Tonny Vilhena para a Eredivisie, garante a Voetbal International. O meio-campista de 31 anos ainda tem mais um ano de contrato com o Panathinaikos, mas não faz mais parte dos planos do clube grego e parece prestes a assinar em Tilburg. Vilhena já tem um acordo verbal com o Willem II, acrescenta o jornalista de transferências Mounir Boualin.

Vilhena já pensa há mais tempo em voltar para a Holanda. No início deste verão europeu, o SC Cambuur tentou levá-lo para Leeuwarden, mas essa possibilidade já está descartada.

Segundo pessoas próximas ao caso, o jogador, que soma 15 partidas pela seleção da Holanda, deve se juntar em breve ao Willem II. O time recém-promovido quer se reforçar ainda mais na última semana da janela de transferências e, com Vilhena, ganha tanto qualidade quanto uma boa dose de experiência.

No meio-campo, o Willem II já preencheu em grande parte duas posições com Calvin Twigt e Kasper Boogaard. Twigt voltou do Go Ahead Eagles e é visto como volante, enquanto Boogaard chegou por empréstimo do AZ e é utilizado como meio-campista de chegada.

Para a posição atrás do centroavante, Uriël van Aalst recebeu confiança nas duas primeiras partidas da liga. O jovem meio-campista é visto dentro do clube como um grande talento, mas a questão é se uma vaga fixa entre os titulares na Eredivisie não chega cedo demais neste momento.

Com a chegada de Vilhena, o Willem II ganha um jogador que conhece muito bem o campeonato holandês. O meio-campista passou pelas categorias de base do Feyenoord e se transformou em uma peça importante do time principal em De Kuip.

Vilhena disputou ao todo mais de 200 partidas oficiais pelo Feyenoord antes de se transferir, em 2019, para o FK Krasnodar. Depois disso, defendeu Espanyol, Salernitana, Alanyaspor e Panathinaikos, nessa ordem.

Na Grécia, Vilhena acabou entrando em um beco sem saída. Na temporada passada, o experiente meio-campista entrou em campo apenas três vezes, o que faz com que uma saída neste verão europeu seja a opção mais lógica para todas as partes.