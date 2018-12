Toni Kroos admite que não conhece o Al Ain e não assistiu a semifinal contra o River Plate

No entanto, meia ressaltou o desejo de vencer o Mundial e como a competição motiva os jogadores do Real Madrid

Depois de eliminar o Kashima Antlers na semifinal do Mundial de Clubes, o Real Madrid vai encarar o Al Ain, que despachou o River Plate no outro confronto da chave. No entanto, uma das estrelas do time merengue, afirmou não ter informações sobre o adversário da grande decisão.

"Não sei, para ser honesto não vi a outra semifinal mas vamos analisar o rival e certamente será complicado. Vamos ganhar, claro. Se pensar que é fácil vamos perder. Temos que encarar como se fosse um jogo de Champions League", disse Toni Kroos

O alemão também fez questão de elogiar Gareth Bale, responsável por anotar os gols na vitória por 3 a 0.



(Foto: Getty Images)

"Ele merece, fez um esforço, não estava cem por cento mas fez um grande jogo de qualquer forma".

Kroos também afirmou que os merengues encararam a competição como se fosse a Champions.

"É como a Champions, nos motiva muito, gostamos de ganhar e custa chegar até aqui. Queremos seguir fazendo história, esse é o nosso objetivo".