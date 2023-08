Tombense x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com quatro triunfos consecutivos, o Sport Recife, com 44 pontos, e a três de distância do vice-líder Vitória, busca se manter na liderança da Série B, enquanto o Tombense, abre a zona de rebaixamento, com 19 pontos, dois a menos que o Avaí, primeira equipe fora do Z-4.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Zé Vitor e Egídio; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Alexandre Jesus, Fernandão e Kleiton. Técnico: João Burse.

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Tyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Jorginho; Facundo Labanderia, Vagner Love, Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Tombense

Keké, Buaite, Roger Carvalho e Wesley são desfalques.

Sport

Felipinho e Eduardo, com contratura muscular, estão fora.

Quando é?