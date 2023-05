Tombense x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (19), pela sétima rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Tombense e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há três jogos seguidos, o Tombense entra em campo pressionado em busca da recuperação na Série B. No momento, está na zona de rebaixamento com apenas quatro pontos e 22% de aproveitamento. Na última rodada, foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0.

Já o Londrina busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater a Ponte Preta por 3 a 0 na última rodada. A equipe está em 12º, com sete pontos. Para o confronto, o técnico Edinho não poderá contar com João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitão e Moisés Gaúcho brigam pela vaga.

Em seis confrontos entre as equipes, o Tombense soma três vitórias, enquanto o Londrina conquistou apenas uma, além de dois empates. No mais recente encontro válido pela Série B de 2022, as equipes ficaram no empate em 1 a 1.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Zé Vítor, Roger Carvalho, Augusto e Pedro Costa; Élton, Jaderson, Egídio e Guilherme Santos; Marcelinho e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Gabriel, Patrick e Salomão; Jatobá, Vitão (Moisés Gaúcho) e Diego Jardel; Paulinho Moccelin, Caio Mancha (Matheus Lucas) e Vitor Feijão. Técnico: Edinho.

Desfalques

Tombense

Daniel Amorim, Fernandão, Keké e Kleiton estão lesionados, enquanto Bruno Silva cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Londrina

João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque.

Quando é?