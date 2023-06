Tombense x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (30), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tombense recebe a Chapecoense na noite desta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há oito jogos, com quatro empates e quatro derrotas, a Chapecoense entra em campo pressionado pela vitória para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe soma 12 pontos, um a mais que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Tombense, que vem de duas derrotas seguidas, ocupa a 19ª posição, com nove pontos. Até aqui, soma duas vitórias, três empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 21%.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto e Egídio; Pierre, João Pedro e Matheus Frizzo; Keké, Fernandão e Marcelinho. Técnico: João Burse.

Chapecoense: João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Cristiano; Bruno Vinícius, Pablo Oliveira e Neto; Richard, Alisson Farias e Lucas Alves. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Tombense

Bruno Silva expulso contra o Vila Nova, cumprirá suspensão.

Chapecoense

Cazonatti, Maxwell e Ribamar, suspensos, estão fora.

Quando é?