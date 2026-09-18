Tolu Arokodare é recompensado pelo bom início no Ajax

Tolu Arokodare está de volta à seleção da Nigéria. O atacante do Ajax foi convocado para os jogos das Eliminatórias contra Madagascar (25 de setembro) e Guiné-Bissau (29 de setembro), de olho na Copa Africana de Nações do ano que vem.

O técnico Éric Chelle quer ver Tolu de perto em ação. O centroavante do Ajax soma dez partidas pela seleção da Nigéria, com sua última atuação diante da RD Congo, em novembro do ano passado.

Tolu havia sido deixado de fora por Chelle nas duas últimas datas Fifa. Desta vez, o atacante de grande estatura está presente, embora a concorrência seja forte. Victor Osimhen normalmente é a primeira opção para a posição de centroavante da Nigéria. O ex-jogador do Feyenoord Cyriel Dessers não foi convocado.

A Nigéria não se classificou para a última Copa do Mundo e, por isso, está totalmente focada em garantir vaga na Copa Africana de Nações. Com nove pontos em três partidas, o início é excelente. Os três primeiros colocados do grupo C das Eliminatórias avançam para os play-offs.

A fase final da Copa Africana de Nações será disputada no próximo verão, no Quênia, na Tanzânia e em Uganda. No início deste ano, foi anunciado que o número de participantes será ampliado de 24 para 28 seleções.

A Nigéria chegou à semifinal da Copa Africana de Nações em 2024. A Costa do Marfim de Sébastien Haller se mostrou forte demais para as Super Eagles, que iniciam esta data Fifa com Tolu.

Tolu vive um forte início de temporada no Ajax. O atacante de 25 anos soma cinco gols em oito jogos e normalmente recebe a preferência sobre Kasper Dolberg e Marcos Leonardo.