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imago-sport-1083367455.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Tolu Arokodare é recompensado pelo bom começo no Ajax

Ajax
Nigéria

Tolu Arokodare está de volta à seleção nacional da Nigéria. O atacante do Ajax foi convocado para os jogos das Eliminatórias contra Madagascar (25 de setembro) e Guiné-Bissau (29 de setembro), em preparação para a Copa Africana de Nações do próximo ano.

O técnico Éric Chelle quer observar Tolu de perto. O centroavante do Ajax soma dez partidas pela Nigéria, com sua última aparição tendo sido contra a RD Congo, em novembro do ano passado.

Tolu havia sido deixado de fora por Chelle nas duas últimas Datas Fifa. Desta vez, o atacante de grande estatura está na lista, embora a concorrência seja forte. Victor Osimhen normalmente é a primeira opção para a posição de centroavante da Nigéria. O ex-jogador do Feyenoord Cyriel Dessers não foi convocado.

A Nigéria não se classificou para a última Copa do Mundo e, por isso, fará de tudo para garantir vaga na Copa Africana de Nações. Com nove pontos em três jogos, o início é excelente, de toda forma. Os três primeiros colocados do grupo C das Eliminatórias avançam para os playoffs.

A fase final da Copa Africana de Nações será disputada no próximo verão, no Quênia, na Tanzânia e em Uganda. No início deste ano, foi anunciado que o número de participantes será ampliado de 24 para 28 seleções.

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A Nigéria chegou à semifinal da Copa Africana de Nações em 2024. A Costa do Marfim de Sébastien Haller se mostrou forte demais para as Super Eagles, que iniciam esta Data Fifa com Tolu.

Tolu vive um forte início de temporada no Ajax. O centroavante de 25 anos tem cinco gols em oito jogos e normalmente ganha a preferência sobre Kasper Dolberg e Marcos Leonardo.

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