O Al-Ittihad encerrou as sete primeiras rodadas do Roshn Saudi League como a única equipe que não sofreu qualquer derrota desde o início da temporada, depois de se impor com força na disputa pela liderança da tabela de classificação, a apenas um ponto do líder Al-Hilal.

O Al-Ittihad apresentou um começo forte de temporada, no qual acumulou 17 pontos em sete partidas, após conquistar cinco vitórias e dois empates, mantendo sua campanha invicta até o fim da sétima rodada.

A equipe marcou 12 gols em suas sete partidas, enquanto teve suas redes balançadas em seis ocasiões, confirmando sua capacidade de equilibrar força ofensiva e solidez defensiva, e saindo da primeira fase da temporada com um dos melhores registros da competição.

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O Al-Ittihad, único sobrevivente

A campanha do Al-Ittihad ganhou ainda mais importância depois que todas as equipes que compartilhavam a condição de invencibilidade nas primeiras rodadas da temporada caíram, segundo informou o jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

O próprio Al-Ittihad foi o autor da primeira baixa desse registro, ao infligir a primeira derrota ao Al-Nassr, deixando este último fora da lista das equipes que não haviam perdido, antes de o Al-Hilal sofrer sua primeira derrota diante do Neom, e em seguida veio a vez do Al-Khaleej, que caiu diante do Al-Riyadh na sétima rodada.

Assim, o Al-Ittihad se isolou como a única equipe do Campeonato Saudita a encerrar as sete primeiras rodadas sem derrota, um indicador que reflete o grau de estabilidade que o clube vive desde o início da temporada.

E a importância do número alcançado pelo Al-Ittihad não se limita à manutenção de sua campanha invicta, já que a equipe entra no período de parada internacional na segunda posição, com 17 pontos, a apenas um ponto do Al-Hilal, líder com 18 pontos.

Ao mesmo tempo, o Al-Ittihad supera o Al-Nassr e o Al-Qadsiah, que somam 16 pontos cada, confirmando sua forte presença na corrida pela liderança e colocando-se entre os principais candidatos a manter a pressão sobre o Al-Hilal nas próximas rodadas.

Essa situação dá à equipe um importante impulso moral antes do reinício das competições, especialmente porque a diferença para o líder não passa de um ponto, o que faz com que qualquer tropeço do Al-Hilal ou uma nova vitória do Al-Ittihad seja capaz de mudar a configuração da liderança.

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Uma parada para recalcular as contas

A parada chega para dar à comissão técnica do Al-Ittihad uma oportunidade importante de reorganizar as cartas da equipe e trabalhar no ajuste de alguns detalhes antes do retorno às competições no mês de outubro, ao longo do qual a equipe terá pela frente uma série de partidas congestionadas.

O maior desafio para o Al-Ittihad será manter a estabilidade e o ritmo que apresentou nas sete primeiras rodadas, especialmente porque continuar somando pontos será o fator mais importante para transformar o início forte em uma disputa real e prolongada pelo título do campeonato.

Após sete rodadas, o Al-Ittihad tornou-se a única equipe que não conheceu o gosto da derrota na competição, enquanto o separa da liderança apenas um ponto, o que o coloca diante de uma clara oportunidade de manter a pressão sobre o Al-Hilal, desde que preserve a consistência que lhe deu uma vantagem importante no início da temporada.