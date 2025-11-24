Todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026 em EUA, México e Canadá: veja os países garantidos

Com 48 participantes pela primeira vez em sua história quase centenária, a Copa do Mundo vai vendo suas vagas sendo preenchidas na reta final das Eliminatórias para a edição de 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá.

A distribuição das vagas para o Mundial ficou assim: Europa (16), África (nove), Ásia (oito), América do Sul (seis), Américas Central e do Norte (seis) e Oceania (uma). Os dois últimos classificados sairão de uma repescagem mundial que reunirá seis seleções — uma de cada confederação, com exceção da Uefa, que terá sua própria repescagem.

Com todos os torneios classificatórios concluídos, 42 seleções já estão garantidas na Copa do Mundo de 2026. A seguir, veja quem já carimbou o passaporte — e como será a repescagem mundial que definirá as duas vagas restantes.

América do Sul

As Eliminatórias da América do Sul já tiveram sua disputa finalizada e os seis classificados definidos. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai terminaram nas seis primeiras posições da tabela e garantiram vaga direta na Copa.

Sétima colocada, a Bolívia será a seleção que representará a Conmebol na repescagem mundial que acontecerá em março no México, onde enfrentará o Suriname, e tentará ser o sétimo país sul-americano a ir para o torneio.

Américas Central e do Norte

Nas Américas Central e do Norte, os três países-sede automaticamente tiveram sua classificação assegurada. São eles: Estados Unidos, México e Canadá. Já as outras três seleções da Concacaf que se classificaram diretamente foram Panamá, Haiti e Curaçao — está última jogará o torneio pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, os dois melhores segundos colocados foram Jamaica e Suriname, que irão para a repescagem mundial.

Europa

Doze seleções já garantiram vaga ao vencerem seus grupos: Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega, Holanda, Alemanha, Bélgica, Espanha, Suíça, Escócia e Áustria.

As últimas quatro vagas sairão da repescagem continental, marcada para março, que reunirá os 12 segundos colocados e quatro campeões de grupos da Nations League que não avançaram diretamente.

África

A fase de grupos das Eliminatórias da CAF se encerrou na data Fifa de outubro e os líderes de cada um dos nove grupos estão classificados automaticamente à Copa. Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim e o estreante Cabo Verde são as nove seleções do continente garantidas na Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, a República do Congo será o representante africano na repescagem mundial.

Ásia

As Eliminatórias da Ásia finalmente definiram todas as suas oito vagas diretas rumo à América do Norte no ano que vem. Figurinhas carimbadas, Japão, Irã, Coreia do Sul e Austrália serão acompanhadas de Catar, que jogará pela segunda vez a Copa do Mundo, Jordânia e Uzbequistão, estreantes no torneio, e a Arábia Saudita, que irá para sua sétima participação.

Já o representante asiático na repescagem mundial será o Iraque.

Oceania

Pela primeira vez com uma vaga direta para a Copa do Mundo, a Oceania foi o primeiro continente a concluir a sua curta campanha de Eliminatórias. Para a surpresa de ninguém, a Nova Zelândia foi a seleção da OFC a conquistar a classificação e retornará ao torneio após 16 anos.

Além disso, a Nova Caledônia se tornou a representante do continente na disputa da repescagem mundial e tentará ser mais uma estreante no grande torneio.

REPESCAGEM MUNDIAL: COMO VAI FUNCIONAR E QUAIS SÃO OS CONFRONTOS

Fifa sorteou em Zurique os duelos da repescagem mundial, que definirá as últimas duas vagas para a Copa do Mundo de 2026. Os jogos serão disputados no México, entre 26 e 31 de março de 2026, nos estádios de Guadalajara e Monterrey.

As seis seleções participantes representam todas as confederações — menos a Europa, que tem repescagem própria.

CONFRONTOS DA REPESCAGEM

S1 : Nova Caledônia x Jamaica

F1: Nova Caledônia ou Jamaica x República Democrática do Congo

*A República Democrática do Congo entra diretamente na final como cabeça de chave.

S2 : Bolívia x Suriname

F2 : Bolívia ou Suriname x Iraque

*Assim como a RDC, o Iraque também inicia já na final por ser cabeça de chave.