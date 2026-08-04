Tjaronn Chery está orgulhoso da atuação do NEC contra o Olympiacos. No jogo de ida da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões, o placar foi de 0 a 0 em solo grego. Uma grande atuação do NEC, que teve uma preparação conturbada.

Isso teve tudo a ver com Kodai Sano, que desistiu do duelo na última hora. O meio-campista japonês chegou a um acordo com o PSV sobre sua transferência e, por isso, decidiu não entrar em campo. Mais cedo, ele explicou a Dick Schreuder que não queria jogar.

“Sim, no fim das contas, nós naturalmente sabíamos que havia muito interesse no Sano”, começou Chery, em conversa com Noa Vahle, da Ziggo Sport. “Sabíamos que o PSV estava muito perto de um acordo, então no fim das contas eu entendo completamente o garoto.”

“Amanhã ele vai ao PSV para fazer os exames médicos e, no fim das contas, ele não quis correr o risco de se machucar esta noite. Todos nós entendemos isso perfeitamente”, disse Chery, que portanto não guarda qualquer ressentimento do companheiro de equipe.

Jamiro Monteiro foi escolhido na última hora como substituto de Sano no meio-campo. “Ele jogou de forma excelente”, avaliou Chery. “Então também trouxemos de volta bons jogadores.”

“Acho que deu para ver que temos uma equipe excelente”, disse o capitão, orgulhoso, ao relembrar o empate com o Olympiacos. “O treinador ainda vai querer mais alguns jogadores, e com certeza também alguns jogadores ainda vão sair, mas no fim das contas temos uma boa diretoria que vai lidar com isso. Então não temos medo disso.”

Assim, não é segredo que Sami Ouaissa ainda gostaria de fazer uma transferência neste verão. O destaque aguarda uma aproximação do Feyenoord, mas os rotterdammers seguem esperando por enquanto. Presume-se que o diretor técnico Dévy Rigaux só entre em ação quando Anis Hadj Moussa for vendido.