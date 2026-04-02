Tjaronn Chery poderá jogar contra o Feyenoord? O NEC dá a resposta

Tjaronn Chery pode voltar a jogar pelo NEC a partir de agora. Foi o que o clube de Nijmegen anunciou nesta quinta-feira através dos canais oficiais.

Com isso, o terceiro colocado da VriendenLoterij Eredivisie resolveu (pelo menos por enquanto) o problema com o passaporte de Chery.

No próximo fim de semana, o capitão de 37 anos estará disponível para a visita ao Excelsior; na semana seguinte, o time recebe o Feyenoord em casa. Durante a última janela de convocatórias, Chery atuou pela seleção do Suriname.

Enquanto Chery poderá jogar “normalmente” no próximo fim de semana, o mesmo ainda não se aplica ao seu companheiro de equipe Virgil Misidjan.

Chery, de Haia, informou na quinta-feira que visitou o Serviço de Imigração e Naturalização (IND).

Muito provavelmente, Chery esteve lá para colocar sua documentação em ordem. A diferença em relação a Misidjan é que a esposa dele mora na Holanda.

Pelo mesmo motivo, o FC Groningen iniciou um processo semelhante com Etienne Vaessen, natural de Breda, que Chery conhece da seleção do Suriname.