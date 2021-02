Título de bicampeão brasileiro do Flamengo reitera auge pós-Zico e força de Superclube

Conquista coloca jogadores do atual elenco próximos da geração de ouro de Zico, Andrade, Nunes, Júnior e outros

O Flamengo chegou ao bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o São Paulo , o time de Rogério Ceni chegou ao título, coroando a geração que brilhou no ano passado e, ainda que com altos e baixos em uma situação de pandemia, nesta temporada 2020 - que se encerrou apenas em 2021.

Com oito conquistas de Brasileirão, é a segunda vez na história que o clube carioca conseguiu manter o título levantado na campanha anterior. Antes, a equipe liderada por Zico, em 1982 e 1983, também levantou duas taças seguidas.

(Foto: Flamengo/Reprodução)

A atual geração, com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Gerson como protagonistas, conquistou a Libertadores, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Carioca e o Brasileirão em 2020, completando 7 taças em dois anos.

Além disso, manteve a imagem de "Superclube", ainda que passando por desventuras ao longo da campanha. Com um elenco considerado bastante acima em relação aos demais concorrentes, mesmo passando por algumas crises o clube conseguiu, na reta final da competição, chegar à liderança e mostrar que, ainda que em meio a turbulências, consegue buscar as vitórias na hora de decisão. Um dos traços que definem aonda recente dos chamados "superclubes" do futebol moderno.