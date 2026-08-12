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Bart DHanis

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Titular do Ajax desfalca de repente o último treino antes do duelo com o Shelbourne

Steven Berghuis não participa do treino do Ajax nesta quarta-feira, informa Daan Sutorius, do Het Parool, no X. Josip Sutalo e Rayane Bounida também seguem ausentes.

Sutalo e Bounida já estão afastados do Ajax há mais tempo. O primeiro não voltou em forma da Copa do Mundo, e o atacante marroquino ainda precisa de duas semanas para ficar apto.

O motivo da ausência de Berghuis segue sendo uma incógnita e não fica claro na reportagem. Também não há certeza se o atacante viajará para a Irlanda para o duelo com o Shelbourne FC. Ele começou todas as partidas do Ajax nesta temporada como titular.

Na noite de quinta-feira, o Ajax enfrenta o Shelbourne na terceira fase preliminar da Conference League. No jogo de ida, o Ajax venceu por 3 a 1.

Se o time de Amsterdã for superior ao Shelbourne no placar agregado na quinta-feira, terá pela frente nos playoffs por uma vaga na fase principal um confronto com FC Noah ou FC Sion.

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