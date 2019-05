Tite vê projeto "Neymar capitão" fracassar e tenta controlar seu principal jogador

O treinador da Seleção Brasileira respondeu à pressão pela mudança na capitania escolhendo Dani Alves, que chegou nesta terça (28) à Granja Comary

Se liderança técnica fosse refletida na de pessoas, Neymar seria a única alternativa para capitanear a Seleção: é o melhor jogador brasileiro dos últimos anos, dono de uma habilidade fora de questionamento e decide jogos. Mas não traduz estes predicados na hora de se colocar como exemplo comportamental e de representação para os seus companheiros. Pelo contrário: se enfrentou grandes problemas ao longo de seus dez anos de carreira, foram justamente por causa de seu temperamento.

Ainda no , peitou o técnico Dorival Júnior para bater um pênalti em 2010. Sem clima de comando após o acontecido, o treinador deixou o clube pouco depois. Em sua primeira temporada no , 2017-18, protagonizou uma briga constrangedora com Edinson Cavani na hora de decidir quem seria o responsável por bater faltas e pênaltis. Mais recentemente, agrediu um torcedor adversário após derrota da equipe parisiense na final da Copa da , para o .

Foi necessário que Neymar acertasse um soco no rosto de uma pessoa, enquanto estava exercendo a sua profissão de atleta em uma cerimônia de entrega de medalhas, para que Tite enxergasse o óbvio: não há nada que justifique a escolha do camisa 10 como capitão do . A insistência em manter a faixa que oficializa, de certa forma, quem é o atleta mais responsável e equilibrado em campo, foi um dos maiores fracassos do treinador nesta sua passagem pelo selecionado nacional.

Não foi Tite o primeiro a dar a faixa para Neymar. Em meio à ressaca depois do vexatório fim de caminhada na de 2014, sob o comando de Felipão, Dunga voltou a assumir a vaga de treinador e optou pelo então jogador do . Ao justificar a escolha, usou um discurso que passou a ser tão comum quanto as demonstrações dadas por Neymar de que não tinha a menor condição de vestir a braçadeira.

“Conversamos com ele e falamos que essa escolha viria com um kit, principalmente o da responsabilidade. É um momento importante para a carreira dele e para a Seleção”, afirmou Dunga ainda em 2014. No ano seguinte, Neymar foi expulso após derrota por 1 a 0 para a , na , depois de ter chutado uma bola na direção de Armero seguida por um desentendimento com o zagueiro Murillo. O jogo já havia acabado, mas a falta de temperamento garantiu o vermelho e dois jogos de suspensão. Sem o seu melhor jogador em campo, o Brasil terminaria eliminado.

Em 2016, Neymar enxergou o óbvio e recusou a capitania após a conquista do Ouro Olímpico no Maracanã. Um triunfo que, ao invés de ter dominado o craque do time pela felicidade, o fez bater boca com torcedores que estavam nas arquibancadas – uma espécie de prelúdio do que viria a acontecer após a derrota na para o Rennes. O meia-atacante só viria a ser capitão novamente sob o comando de Tite, que de início buscou diminuir a importância do cargo ao implementar um rodízio de jogadores. A ciranda da faixa durou até a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, para a . E o início de uma nova era já começou de forma esquisita quando Tite jogou a confiança para Neymar.

Após o Mundial da , que marcou negativamente o camisa 10 como poucas vezes se viu na história, o treinador do Brasil acreditou que o remédio para dar responsabilidade ao seu melhor jogador era a faixa no braço. Acabou com o rodízio e apontou Neymar, àquela altura símbolo mundial de mergulhadas e exageros após divididas - jogador na mira da arbitragem -, como capitão. E justificou com um discurso muito semelhante ao de Dunga em 2014.

“Ele é um líder técnico, cai em cima dele muita coisa. Todos nós sabemos que a responsabilidade é diluída (entre os outros jogadores). É uma comunicação para que os torcedores vejam este lado bonito dele", explicou.

A opção nunca chegou a ser bem aceita tanto por críticos quanto por torcedores. Não que a faixa de capitão seja, no Brasil, tradicionalmente tão valorizada quanto é em outros países. Mas ela é uma responsabilidade que muitos não queriam ver representada em Neymar, que entra em campo mais para ser o fator desequilibrante na parte técnica – como antes dele foram nomes como Garrincha, Pelé e Romário sem que tenham sido capitães.

Ao divulgar a convocação para a Copa América de 2019, que será realizada aqui no Brasil a partir de 14 de junho, a incapacidade de Neymar para ser capitão foi o tema mais abordado. Tite criticou a agressão do jogador ao torcedor francês, mas preferiu não se manifestar até conversar pessoalmente com o craque do time. No começo desta semana, que iniciou a preparação na Granja Comary, Tite anunciou enfim a mudança. Assim como estava planejado para acontecer durante a Copa do Mundo, Dani Alves – cortado daquele torneio – será o novo capitão.

Uma escolha segura: com o lateral-direito de 36 anos, Tite busca amenizar os problemas internos que poderiam atrapalhar a caminhada da Seleção no torneio continental: se afeta o ego de Neymar, coloca um grande amigo e referência do camisa 10 na função ao mesmo tempo em que responde à cobrança por mudanças.