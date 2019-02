Tite vai ao Maracanã observar jogadores no Fla-Flu

Treinador e se prepara para convocar os atletas que disputarão a rodada dupla do Brasil Global Tour em março

O Fla-Flu desta quinta-feira(14) promete ser de bastante emoção. É o primeiro jogo do time Rubro-Negro após o incêndio que deixou 10 vítimas e três feridos no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu. No Maracanã, torcida e clube prometem uma série de homenagens e tributos aos jovens que infelizmente perderam a vida. No entanto, em meio a tudo isso, os jogadores terão uma oportunidade: serão observados de perto pelo técnico Tite.

O treinador da Seleção Brasileira estará no estádio ao lado de Cléber Xavier, seu auxiliar técnico. Este é apenas um de uma série de jogos "in loco" que a comissão técnica da Canarinho vai observar nos próximos dias.

Em março, o Brasil encara Panamá e República Tcheca na primeira rodada dupla do Chevrolet Brasil Global Tour deste ano de 2019, os confrontos servirão para que Tite feche a lista dos 23 jogadores que vão representar a Seleção na Copa América.

Em 2018, o treinador já havia acompanhado de perto alguns jogos da dupla Fla-Flu e convocados nomes como Pedro e Lucas Paquetá. No entanto, o atacante ainda se recupera de lesão enquanto o meia já não é mais jogador do Flamengo.



(Foto: Buda Mendes / Getty Images)

Por outro lado, Tite também acompanhava de perto os passos de Léo Duarte e quase chamou o garoto, mas desta vez seus olhos devem estar voltados para Rodrigo Caio, zagueiro no qual agrada muito o treinador e vem tendo um bom início de temporada.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Além dele, Gabigol é outro nome a ser observado. O atacante foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2018 com a camisa do Santos e também vem de um bom início pelo Flamengo. Por fim, Diego que reencontrou o bom futebol após a renovação e Everton Ribeiro também podem interessar.



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

Flamengo e Fluminense se encaram nesta quinta-feira(14), às 20h30, no Maracanã. A partida é válida pela semifinal da Taça Guabara. O vencedor enfrentará o Vasco da Gama na grande decisão.