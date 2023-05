Tite planeja voltar a trabalhar no segundo semestre e abre as portas para o mercado do Oriente Médio

Técnico tem uma oferta dos Emirados Árabes em mãos, mas prioriza a Liga Saudita

Determinado a voltar a trabalhar a partir do segundo semestre deste ano, Tite, segundo souba a GOAL, tem uma proposta de um clube dos Emirados Árabes em mãos. O treinador, no entanto, avalia as possibilidades, mas não descarta abraçar um projeto no Oriente Médio, especialmente se for na Arábia Saudita.

Inicialmente, a ideia de Tite era pensar em projetos apenas no continente Europeu, mas nos últimos meses o técnico vem avaliando com mais carinho o mercado árabe, especialmente o saudita. A chegada de Cristiano Ronaldo e as recentes participações do Al Hilal no Mundial de Clubes chamaram à atenção do treinador e de seu estafe.

Segundo apurou a GOAL, houve uma aproximação entre o estafe de Tite e dirigentes do Al Hilal. O clube saudita, que tenta a contratação de Lionel Messi, não vai renovar o contrato de Ramon Diaz, atual treinador, e busca um substituto. Apesar de conversas iniciais, ainda não houve qualquer avanço entre as partes. Os sauditas analisam o mercado e aguardam o final da temporada para avançar na busca pelo novo treinador, a prioridade é o espanhol Luis Enrique.

Ainda segundo soube a GOAL, também houve contatos entre o estafe de Tite e a federação da Arábia Saudita, mas o técnico tem o desejo de voltar a dirigir um clube e deixa assumir uma nova seleção em segundo plano. Este ano, o treinador foi procurado pela federação do Equador e da Coreia do Sul.

Retorno ao Brasil descartado

Além de procurado por algumas seleções, Tite recebeu contatos do Corinthians, mas descartou a possibilidade de um retorno neste momento. O treinador ficou comovido com o carinho que recebeu dos torcedores, mas tem outros planos no momento e o foco está em seguir a carreira fora do país. Ele também havia prometido à família pelo menos seis meses longe do trabalho.