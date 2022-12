Tite pede para jogadores sentirem a derrota antes de virar a chave para jogo contra a Coreia

Técnico foi o único que falou no vestiário após o revés contra Camarões, pela última rodada do grupo G

Depois da derrota por 1 a 0 para Camarões, pelo último jogo do grupo G da Copa do Mundo do Qatar, o vestiário da seleção brasileira foi de poucas palavras. O técnico Tite pediu voz e também manteve a confiança nos atletas que entraram em campo.

O treinador foi o único a falar. Tite fez questão de destacar que os atletas precisam sentir a derrota, que o revés precisa doar, até começar a preparação, o comandante também destacou que, normalmente, a Copa do Mundo não dá chances, mas desta vez o Brasil perdeu quando podia perder.

Thiago Silva, que conversou com os jornalistas na zona mista mesmo sem ter entrado em campo, foi pelo mesmo discurso. O zagueiro disse que o momento era de sentir a dor da derrota antes de virar a chave para o confronto contra a Coreia do Sul, que acontece já nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final.

Thiago ainda alertou que não existe “mata-mata” para a seleção brasileira e a partir de agora é só “mata”. Além disso, o discurso dos demais atletas foi de que a equipe perdeu no momento em que ainda era possível.

O Brasil volta a campo nesta segunda-feira (05), contra a Coreia do Sul, pela as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A partida acontece às 22h do horário local (16h de Brasília).