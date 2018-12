Tite não quer colocar Copa América como obsessão

Treinador falou da responsabilidade no torneio, mas não se coloca tanta cobrança em relação a resultado e sim desempenho

O técnico Tite sabe da responsabilidade que tem pela frente na Copa América, competição que acontece em junho do ano que vem, aqui no Brasil. No entanto, o treinador frisou, em participação no programa O Grande Círculo, do SporTV, que não coloca a pressão da obrigação.

"Se eu me obrigar a vencer, eu perco a alegria de fazer as coisas. Preciso passar para os atletas que há uma coisa boa além dela(Copa América). Não pode ser obsessão. O mais importante é o desempenho. Equilibrar o setor de meio-campo, criar padrão", disse o treinador brasileiro.

O meio-campo, inclusive, é o setor onde Tite entende que teve os maiores problemas na Copa do Mundo da Rússia. O comandante admitiu que errou na organização do setor.

"Eu errei ali. O ajuste não se deu quando Renato se machucou. Tivemos momentos bons e ruins, mas erramos ali".



(Foto: Getty Images)

Outra falhada admitida por Tite foi seguir em campo com jogadores que estavam em um momento de oscilação na competição.

"Em um campeonato mundial, você pode substituir durante o jogo, mas principalmente antes. Você pode mexer um jogador antes do jogo. Eu errei nisso, eu tinha três atletas oscilando e a minha decisão foi de preservar, mas eu errei. Esse foi meu erro".