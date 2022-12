Lesões, gols e histórias de superação marcaram a trajetória do vitorioso técnico dentro das quatro linhas

É impossível não falar de Tite este ano. Quando chega uma Copa do Mundo, o nome do comandante da seleção brasileiro passa a ser dito diariamente em toda e imprensa e em qualquer roda de bate-papo entre amigos cujo assunto seja o futebol. Mas Tite, diferentemente de outros técnicos, não é uma figura que se tornou conhecida do grande público desde a juventude, quando atuava nos gramados. Como assim, você não sabia que Tite também foi jogador? A GOAL te mostra.

Tite já foi jogador de futebol? A carreira do treinador da seleção brasileira nos gramados

Pois bem, ele foi jogador sim, mas teve uma carreira curta, que se encerrou aos 28 anos, em 1989.

Tite jogou de 1978 a 1984 pelo Caxias. Em seguida, atuou um ano pela Portuguesa. Nas três temporadas seguintes, de 1986 a 1989, defendeu o Guarani, onde teve seu maior destaque como jogador.

Tite começou sua carreira como volante no Caxias em 1978, subindo para os profissionais em 1982 e atuando por 121 jogos. Em 1984, foi para Portuguesa, disputando 18 jogos e marcando 5 gols no Campeonato Brasileiro de 1984. No segundo semestre de 1986, foi para o Guarani, onde alcançou seu auge sendo vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1986 e do Campeonato Brasileiro de 1987 (Copa União), além de também ter sido vice-campeão do Campeonato Paulista de 1988.

Tite foi obrigado a encerrar prematuramente a sua carreira, com apenas 28 anos de idade, em 1989, devido a uma série de lesões nos joelhos, inclusive com ruptura de ligamento, perdendo a mobilidade de uma das pernas. Até hoje, ele não consegue flexionar um dos joelhos.