Tite evita se manifestar sobre afastamento de Caboclo: "não é da nossa alçada"

Treinador também manteve palavra de só falar sobre a Copa América após a partida contra o Paraguai

Em meio a polêmica envolvendo o afastamento do presidente Rogério Caboclo, a seleção brasileira encerrou nesta segunda-feira (07), a preparação para encarar o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes de embarcar rumo a Assunção, local da partida, Tite concedeu entrevista coletiva e preferiu não entrar em detalhes sobre a situação do dirigente.

"Eu compreendo a pergunta. Sabemos a dimensão que tem, a gravidade do caso, temos consciência disso. Agora existe um Comitê de Ética da CBF que toma as devidas providências. Não é da nossa alçada".

Tite também reforçou que manifestações sobre a Copa América somente depois da partida contra o Paraguai.

"O tempo das manifestações é o nosso tempo, o que nós entendemos ser correto, quando falo nós, é comissão técnica e atletas. Temos orgulho muito grande da conduta que temos, do respeito que temos a esse momento e ao nosso. Quero sim, estar de corpo e alma, fazendo o melhor trabalho possível. Queremos jogar bola e fazer um grande jogo contra o Paraguai".

Abaixo, confira outras respostas de Tite:

PREPARAÇÃO PARA O JOGO CONTRA O PARAGUAI NO MEIO DE POLÊMICAS

"As pessoas acham que devemos ter opinião para tudo quando nós devemos ter opinião pelo futebol. A nossa capacidade, nosso lugar de fala daquilo que nos diz respeito. É isso o que fazemos com muito amor e paixão. Nós temos dito que temos uma capacidade e inteligência emocionais muito grandes, para saber filtrar as situações, ter tranquilidade, sensatez, apesar das provocações que fazem. Claro que atrapalha, sim, é desafiador. Vamos precisar disso de novo no jogo contra o Paraguai, essa abstração e foco. Externo isso de forma pública o que falei a eles".

DIFICULDADES CONTRA O PARAGUAI

"Há um grau de dificuldade muito grande, sim. A qualidade da equipe do Paraguai, ainda mais jogando em casa, com o nível equilibrado das eliminatórias, então é um desafio sim.

MUDANÇAS PARA O JOGO CONTRA O PARAGUAI

"Temos um grupo de atletas do mais alto nível. A utilização de um ou outro vai depender das estratégias, do momento de cada um, do histórico dentro da Seleção... Isso acaba gerando muita possibilidade de uso, sempre no mais alto nível".

AFASTAMENTO DE CABOCLO E PRESENÇA NA COPA 2022

""Entendo vocês perfeitamente na busca pelas informações. Cada setor tem as suas prioridades e aspectos importantes. Para nós o vital é a nossa preparação, jogar bem. Estamos na Copa do Mundo. Eliminatórias já é um processo de Copa do Mundo, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Para nós, nesse momento, isso não tem essa prioridade. Depois sim, reitero o que o Casemiro disse, há respeito e no nosso tempo vamos nos manifestar".

CABOCLO AMEAÇOU DE DEMISSÃO?

"Não"

GABIGOL X GABRIEL JESUS

"O Gabriel Barbosa te dá uma flutuação e infiltração de espaço para finalização. O Jesus produziu muito pelo lado, foi um dos destaques nossos na Copa América. Também ataca o espaço, muita força. Richarlison também dá isso. O Firmino é um 9 que exerce o papel de 10. Esses jogadores vão te dando essas possibilidades de utilização dentro de uma determinada forma. Temos um plano A e plano B, que os atletas já têm bastante dominado."