Tite, Carille, Brandão e mais: quem são os treinadores com mais títulos pelo Corinthians?

Sylvinho é mais um treinador que tenta entrar para a história do Alvinegro. Confira a lista dos comandantes mais vitoriosos do clube

Um dos clubes mais tradicionais do país, o Corinthians teve treinadores históricos ao longo dos seus mais de 100 anos. Um em especial ganhou mais do que todos os outros: Adenor Leonardo Bachi, o Tite. O atual treinador da seleção brasileira completa 60 anos neste dia 25 de maio de 2021 e foi um dos responsáveis por encerrar a busca pelo título da Copa Libertadores, conquistada em 2012.

Além do título continental, Tite também esteve à frente da equipe corintiana em outros títulos marcantes, como no bicampeonato mundial e nos Brasileiros de 2011 e 2015. Ao todo, o comandante soma seis conquistas com o Alvinegro Paulista.

Sylvinho, novo comandante da equipe, jogou no clube e estava com Tite no clube em algumas conquistas, mas agora terá o desafio de marcar seu nome no Corinthians como treinador principal. Ele deve fazer sua estreia no próximo domingo (30).

A lista dos treinadores mais vitoriosos da história do Corinthians conta com outros nomes de peso, como Oswaldo Brandão (quatro títulos) e Mano Menezes (três títulos). Comandante na conquista mais recente do clube, o Paulistão de 2019, Fábio Carille também se destaca com quatro títulos.

Confira a lista dos maiores campeões da história do Corinthians

CONQUISTAS TREINADOR TÍTULOS 6 Tite Mundial de Clubes (2012), Copa Libertadores (2012), dois Brasileiros (2011, 2015), Recopa (2013) e Paulista (2013) 4 Fábio Carille Brasileiro (2017) e três Paulistas (2017, 2018, 2019) 4 Oswaldo Brandão Dois Paulistas (1954, 1977) e dois Rio São Paulo (1954, 1966) 3 Oswaldo de Oliveira Mundial de Clubes (2000), Brasileiro (1999) e Paulista (1999) 3 Nelsinho Baptista Brasileiro (1990), Supercopa do Brasil (1991) e Paulista (1997) 3 Mano Menezes Copa do Brasil (2009), Paulista (2009) e Brasileiro da Série B (2008) 3 Rato Dois Paulistas (1951, 1952) e Rio São Paulo (1953)

Confira a lista de cada título conquistado pelo Alvinegro e o treinador que conquistou o torneio