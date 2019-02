Tio de vítima do incêndio critica Flamengo

Parente de Samuel Thomás Rosa, que morreu na tragédia, Sebastião Rodrigues reclama de informações desencontradas e do presidente do clube

Revolta. Tio de Samuel Thomás Rosa, lateral-direito de 15 anos, que morreu na triste tragédia envolvendo o Flamengo nesta sexta-feira (8), Sebastião Rodrigues criticou o Rubro-negro nesta tarde no Ninho do Urubu, onde 10 pessoas, contando seu sobrinho, morreram e outras três ficaram feridas por conta de um incêndio no CT do Fla.

Irritado, o tio de Samuel reclamou de falta de informações e também do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

"Seria melhor e mais prático abrir o jogo e falar quem já morreu. A mensagem chega na portaria e a portaria passa pra nós. Nós entendemos que a palavra é oficial porque vem da portaria, vem diretamente do Flamengo, mas as palavras estão desencontradas. Ninguém (de dentro do clube) falou nada. Nem vi o presidente do Flamengo, que não falou comigo", afirmou.

Rodrigues ainda afirmou que as famílias foram "mandadas" para um hotel e receberiam informações depois do trabalho da perícia.

Dos três feridos, dois estão em condição estável: Cauan Emanuel Gomes Nunes e Francisco Diogo Bento Alves, de 14 e 15 anos, respectivamente. Eles estão no Hospital Lourenço Jorge. Já Jonathan Cruz Ventura, o terceiro ferido, é o que está em estado mais grave e teve 40% do corpo queimado. Ele foi transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto.