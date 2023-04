O time titular do Flamengo contra o Aucas pela Libertadores 2023

Em busca do Tetra, os rubro-negros começam a campanha na Libertadores 2023 com uma escalação diferente

De olho no jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, mesmo tendo construído vantagem de 2 a 0 na ida, o Flamengo decidiu colocar em campo um time diferente ao que bateu os tricolores no compromisso mais recente.

As principais mudanças feitas pelo técnico Vitor Pereira em sua escalação estão no ataque, com as presenças de Marinho e retorno de Gabigol no lugar de Pedro – o camisa 10 começou a decisão contra o Fluminense no banco de reservas e, recentemente, falou sobre sua vontade de voltar a ser escalado como atacante mais avançado.

Desta forma, o Flamengo vai a campo contra o Aucas com a seguinte escalação: Santos; Wesley, Rodrigo Caio, Pablo, Filipe Luís; Everton Ribeiro, Arturo Vidal, Victor Hugo; Marinho, Gabigol, Matheus França.