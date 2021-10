Time de Beckham nos EUA negocia compra de Jean Mota; Raphael Veiga também é alvo

Inter Miami, clube gerido por David Beckham, tenta tirar Jean Mota do Santos e observa a situação de Raphael Veiga no Palmeiras

O Inter Miami, time gerido por David Beckham nos Estados Unidos, está de olho em dois jogadores do futebol brasileiro. Os meio-campistas Jean Mota, do Santos, e Raphael Veiga, do Palmeiras, estão na mira dos norte-americanos no mercado da bola.

O clube do exterior negocia a contratação de Jean Mota com o Santos há algum tempo – foram feitas ao menos duas reuniões para discutir a situação. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal A Tribuna e confirmada pela Goal.

A reportagem apurou que haverá uma reunião nesta sexta-feira (22) para sacramentar as tratativas que culminariam na saída de Jean Mota da Vila Belmiro. O estafe do jogador se reunirá com a diretoria do Santos a fim de ajustar detalhes e selar a venda do atleta de 28 anos para o futebol dos Estados Unidos.

Contratado por R$ 800 mil em 2016, Jean Mota tem contrato com o Santos até 30 de junho de 2022. Os paulistas detêm 80% dos direitos econômicos do jogador e negociam alguns pontos para que ele seja vendido na próxima janela de transferências dos Estados Unidos, que se iniciará em janeiro. Os valores da transação são mantidos em sigilo pelas partes.



Raphael Veiga é um dos destaques do Palmeiras nesta temporada (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Perto de acertar a contratação de Jean Mota, o Inter Miami também avalia a possibilidade de buscar outro jogador do futebol brasileiro. Raphael Veiga, hoje no Palmeiras, é visto como um nome interessante pela equipe estadunidense. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela Goal.

A reportagem apurou que o estafe do jogador foi procurado recentemente a fim de saber qual é a sua situação na Academia de Futebol. As sondagens aconteceram em mais de uma oportunidade, mas nunca se tornaram propostas.

David Beckham enviará emissários do Inter Miami ao Brasil no fim de 2021. A ideia é que os representantes do clube avaliem Raphael Veiga e possam conversar com os procuradores do jogador de 26 anos. O estafe do meio-campista está descrente em relação à formalização de uma proposta por causa da postura adotada em situações anteriores.

O Palmeiras detém 65% dos direitos econômicos de Raphael Veiga, jogador que tem contrato com o clube até dezembro de 2024.