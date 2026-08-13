O Ajax não convenceu em nada na noite de quinta-feira fora de casa contra o Shelbourne FC: 2 a 2. Tim Krul, analista da Ziggo Sport, foi bastante crítico após a partida, especialmente em relação a Marcos Leonardo.

O empate em 2 a 2 não teve grandes consequências para o Ajax. No jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League, os Amsterdammers já haviam vencido por 3 a 1 na semana passada, e por isso avançam normalmente aos playoffs.

Mas o futebol apresentado na noite de quinta-feira não foi bom, observou Krul. “Ainda não é uma máquina bem azeitada neste momento. E isso também é lógico, mas você ainda espera um pouco mais de qualidade no segundo tempo. Controlar o jogo de forma pragmática. Mas isso não aconteceu. Acho que a decepção prevalece nesta noite.”

Krul acha que sabe o que pode estar por trás disso no Ajax. “Talvez seja um pouco de autoconfiança. No ano passado eles tiveram três treinadores diferentes. É simplesmente uma questão de ter um pouco de tranquilidade no clube. Algumas boas contratações, que também ainda precisam entrar em forma.”

Uma dessas contratações é o atacante Leonardo, que também contra o Shelbourne não causou uma impressão muito boa. “Sobre o Leonardo já se falou o bastante”, disse Krul. “Nesta noite ele novamente não mostrou o suficiente. Contra três daqueles açougueiros lá atrás também não era o jogo ideal para ele, mas nesse aspecto também dá para ver que o Ajax ainda está procurando seu caminho.”

“Dá para ver claramente que o garoto ainda está sem autoconfiança neste momento. Isso vai vir, mas ele é um atacante que vive de gols. E neste momento ainda não está mostrando o suficiente.”

“Nesta noite eu praticamente não vi muita coisa dele. Nos últimos jogos ele ainda aparecia na área, e aí simplesmente não concluía bem. Mas ele estava muito inquieto. E também deu para ver, quando foi substituído, que não tem nada ali. Não tem energia. Isso é uma pena para um garoto desses. Quando você chega a um novo clube, quer mostrar o mais rápido possível o que é capaz de fazer”, concluiu o ex-goleiro.