O Ajax não convenceu em nada na noite de quinta-feira, fora de casa, contra o Shelbourne FC: 2 a 2. Tim Krul, analista da Ziggo Sport, foi bastante crítico após a partida, especialmente em relação a Marcos Leonardo.

O empate em 2 a 2 não teve grandes consequências para o Ajax. No jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League, os Amsterdammers já haviam vencido por 3 a 1 na semana passada, e por isso avançam normalmente para os playoffs.

Mas o futebol apresentado na noite de quinta-feira não foi bom, observou Krul. “Ainda não é uma máquina bem azeitada neste momento. E isso também é lógico, mas você espera um pouco mais de qualidade no segundo tempo. Administrar o jogo com tranquilidade. Mas isso não aconteceu. Acho que a decepção prevalece nesta noite.”

“Talvez tenha havido alguns pequenos pontos positivos. Os garotos que entraram: Tolu, Ouazane... Esse é realmente um diamante, na minha opinião. Esperamos ver ainda muitos belos momentos dele. Mas, como treinador, ele ainda está buscando quais são os melhores onze neste momento.”

Krul acredita saber onde pode estar o problema do Ajax. “Talvez seja um pouco de confiança. No ano passado, eles tiveram três treinadores diferentes. Falta um pouco de tranquilidade no clube. Algumas boas contratações também ainda precisam entrar em forma.”

Uma dessas contratações é o atacante Leonardo, que também não causou uma grande impressão contra o Shelbourne. “Sobre Leonardo já foi dito o suficiente”, afirmou Krul. “Nesta noite ele mais uma vez não mostrou o bastante. Contra três daqueles açougueiros lá atrás, também não era o jogo ideal para ele, mas nesse aspecto também dá para ver que o Ajax ainda está em busca de respostas.”

“Dá para ver claramente que o garoto ainda não tem confiança neste momento. Isso vai vir, mas ele é um atacante que vive de gols. E, neste momento, ainda não está mostrando o suficiente.”

“Nesta noite eu praticamente não vi muita coisa dele. Nos jogos anteriores ele ainda aparecia na área, e aí simplesmente não concluía bem. Mas ele estava muito agitado. E também deu para ver, quando foi substituído, que não há nada ali. Não tem energia. Isso é uma pena para um garoto desses. Quando você chega a um novo clube, quer mostrar o mais rápido possível do que é capaz”, concluiu o ex-goleiro.