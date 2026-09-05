Tim Hofman ridiculariza completamente Wout Weghorst

Tim Hofman reagiu com espanto e veneno às declarações de Wout Weghorst após o duelo da Conference League entre FC Twente e Qarabag FK. O atacante disse depois da vitória por 4 a 1 que havia sentido “ajuda do alto” e, ao fazer isso, mencionou, entre outras coisas, o raio antes da partida.

O duelo no Azerbaijão começou 15 minutos mais tarde do que o previsto por causa das condições climáticas. O Twente acabou garantindo, após a prorrogação, vaga na fase principal da Conference League, com Weghorst desempenhando um papel importante com um gol e uma assistência.

Após a partida, o atacante de 34 anos contou que as semanas anteriores haviam sido pesadas para ele. “Passei por muita coisa e isso foi justo, porque eu absolutamente não estava jogando bem. Só que estou muito feliz por conseguir me reerguer dessa forma.”

Weghorst, que fala regularmente de forma aberta sobre sua fé, contou em seguida que havia sentido apoio durante a partida. “Que eu senti desde o minuto um. Isso foi algo muito bonito. Houve até relâmpago antes da partida.” Rindo, ele próprio já acrescentou: “E agora todo mundo vai rir.”

Hofman vê pouco sentido nessa explicação do atacante e fez duras críticas no Threads. “A delirante mania de referência que você, como multimilionário do futebol em um país riquíssimo, precisa ter se acha que um Deus te dá uma ajudinha em um joguinho esportivo fútil. Tratamos isso como algo normal demais, como se não fosse completamente insano no nível de ‘manifestar’”, escreve o apresentador da BNNVARA.

Também a forma como a NOS chamou atenção para a entrevista com Weghorst caiu mal para Hofman. A emissora compartilhou imagens com a manchete ‘Weghorst recebeu ‘ajuda do alto’ contra o Qarabag’, mas, segundo o apresentador do BOOS, a história deveria ter sido abordada de outra maneira.

“Também é uma palhaçada jornalística da NOS”, prossegue Hofman. “A verdadeira notícia é que um homem adulto acha que a tempestade pouco antes de uma partida foi para ele, e que o deus dele depois os ajudou a fazer golzinhos.” Em seguida, ele acrescenta com deboche: “‘Desculpa por Gaza, papai estava um pouco ocupado com a Europa Conference League.’”