'Tijjani Reijnders está de saída do Manchester City'

A Juventus está seriamente interessada em Tijjani Reijnders, segundo informa o La Gazzetta dello Sport. O meio-campista de 27 anos do Manchester City parece ter ficado de lado, o que abre as portas para uma possível transferência. O grande clube italiano acompanha a situação de perto e pondera uma jogada.

Reijnders teve um início forte na Inglaterra, mas viu suas perspectivas mudarem drasticamente desde fevereiro. O jogador da seleção holandesa ficou no banco em seis das últimas nove partidas e não entra em campo na Premier League desde 14 de março. No entanto, Reijnders jogou 85 minutos no último sábado na vitória pela FA Cup contra o Southampton (2 a 1).

O interesse da Juventus não surgiu do nada. O clube busca jogadores que possam se adaptar rapidamente à Série A e não precisem de um longo período de adaptação. Reijnders se encaixa perfeitamente nesse perfil, em parte graças ao seu passado impressionante no AC Milan.

No entanto, uma transferência não é nada fácil para a Juventus. O Manchester City teria pago cerca de setenta milhões de euros (incluindo bônus) pelo meio-campista, um valor que a Juventus não consegue simplesmente igualar. O clube precisa distribuir seus recursos cuidadosamente por várias posições.

Por isso, atrás dos bastidores, busca-se soluções criativas. Um acordo de empréstimo, uma troca ou outra fórmula financeiramente vantajosa poderia ser a chave. Por enquanto, há apenas contatos exploratórios por meio de intermediários, segundo a La Gazzetta.