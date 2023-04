Tigre x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Tricolor estreia na Sul-Americana nesta quinta-feira (6), na Argentina ; veja como acompanhar na TV e na internet

Tigre e São Paulo se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Rogério Vaughan e comentários de Leonardo Bertozzi, Silas e Renata Ruel (arbitragem).

Sem entrar em campo desde 13 de março, quando foi eliminado pela Água Santa nas quartas de final do Paulistão, o São Paulo estreia na Copa Sul-Americana 2023, no Grupo D, que ainda conta com Tigre, Tolima e Puerto Cabello.

Para o confronto na Argentina, o técnico Rogério Ceni terá Rafinha à disposição, enquanto Diego Costa e Calleri cumprirão suspensão.

Do outro lado, o Tigre chega embalado após a vitória sobre o Lanús por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Argentino. Vale lembrar que as equipes decidiram o título da Sul-Americana de 2012. No primeiro jogo, disputado na Argentina, empataram sem gols, mas o São Paulo levantou o troféu após a vitória em casa por 2 a 0.

Prováveis escalações

Tigre: Marinelli; Prieto, Lucas Blondel e Abel Luciatti; Sebastián Prediger, Lucas Menossi, Alexis Casto e Cristian Zabala; Armoa, Mateo Retegui e Facundo Colidio.

São Paulo: Rafael; Beraldo, Arboleda e Alan Franco; Nathan (Rafinha), Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor, Welington Rato e Caio Paulista; David e Luciano.

Desfalques

São Paulo

Calleri e Diego Costa estão suspensos, enquanto André Anderson, Welington, João Moreira, Igor Vinícius, Galoppo, Ferraresi, Talles Costa e Caio, seguem no departamento médico.

Tigre

Ijiel Protti, lesionado, é o único desfalque.

Quando é?