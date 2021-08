Tiago Volpi vive forte contestação no São Paulo após erros

Saída esquisita do goleiro no primeiro gol do Fortaleza no empate pela Copa do Brasil é a mais recente motivação de críticas por falhas em sequência

Tiago Volpi vive um momento de forte contestação no São Paulo. O goleiro foi o centro das atenções após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, quarta-feira, no Morumbi, pela ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Apesar das falhas recentes de Volpi, nos bastidores do São Paulo a informação é de que não há movimentação para contratação de um novo jogador para a posição agora, em meio à crise financeira do clube.

Na última quarta-feira, Tiago Volpi saiu de maneira esquisita e errou o tempo da bola no lance do primeiro gol do Fortaleza, de Yago Pikachu, aos 38 minutos do segundo tempo. A falha iniciou a reação do Leão, que conseguiu a igualdade aos 47 minutos do segundo tempo, com Romarinho, depois de o Tricolor paulista abrir 2 a 0 em casa com gols de Rigoni.

O erro de Tiago Volpi diante do Fortaleza gerou uma onda de críticas dos torcedores nas redes sociais, principalmente por causa de outras falhas recentes. Após o empate na quarta-feira, o técnico Hernán Crespo foi perguntado diretamente sobre o goleiro, mas preferiu não responder (veja abaixo).

"Não vou falar de ninguém, não faço exceção. É um momento de um time que merecia ganhar o jogo. Uma pena a situação, porque com 2 a 0 para frente poderíamos ter uma boa vantagem no segundo jogo. Quero dizer que vamos ter que conquistar se queremos chegar às semifinais no jogo de volta", disse.

Nas quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Palmeiras, tanto no empate por 1 a 1 no Morumbi (gol de Patrick de Paula) quanto na derrota por 3 a 0 no Allianz Parque (primeiro gol, de Raphael Veiga), Tiago Volpi sofreu os gols em bolas defensáveis e novamente foi alvo de duras críticas da torcida.

Neste momento, Lucas Perri e Thiago Couto são as opções de reserva no elenco. Ambos foram promovidos da base. Perri (23 anos) jogou seis vezes nesta temporada e também sofreu contestações. Couto (22 anos) ainda não estreou pelo time profissional.

Titular absoluto do time na temporada, Tiago Volpi soma 42 jogos no gol do São Paulo em 2021.