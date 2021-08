Thomas Muller: "Gostaria de ter visto Cristiano Ronaldo com Lionel Messi"

Craque alemão falou sobre as transferências que sacudiram o mercado e lamentou que a dupla não terminou no mesmo clube

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sacudiram o mercado de transferências. O argentino trocou o Barcelona pelo PSG e o português saiu da Juventus e voltou ao Manchester United. Houve, no entanto, quem alimentasse a expectativa de ver a dupla atuando lado a lado, principalmente antes de CR7 definir o novo destino.

Em meio as especulações, os fãs de futebol ficaram euforicos, entre eles Thomas Muller, meio-campista do Bayern de Munique. Neste sábado (28), após a vitória sobre o Herba Berlin, o craque alemão falou sobre o assunto.

"Se Mbappe ainda vai (sair do PSG), então eu gostaria de ter visto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi jogarem juntos. Teria sido uma combinação muito interessante, especialmente para mim como fão do esporte. Você precisa de jogadores que sejam bons com a bola e que estejam bem longe dela", disse o jogador.

"Cristiano tornou-se um finalizador muito forte. Ele não precisa mais de tanta profundidade. Messi e Neymar poderiam fazer o meio-campo. Isso teria sido interessante"

O Bayern de Munique, de Thomas Muller, está no grupo E da Champions League, ao lado de Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev, enquanto Messi, com o PSG< enfrenta Manchester City, RB Leipzig e Club Brugge.

Enquanto isso, o Manchester United de Cristiano Ronaldo enfrenta o Villarreal, Atalante e Young Boys.