Thijs Dallinga pode deixar o Bologna: interesse sério de três ligas

Thijs Dallinga provavelmente já fez sua última partida oficial pelo Bologna. O clube deu sinal verde para a saída, temporária ou não, do atacante e busca uma solução, informa a Voetbal International.

Dallinga chegou no verão de 2024, vindo do Toulouse, por mais de 16 milhões de euros. No clube francês, o jogador de Groningen, de 26 anos, havia ido muito bem, com 37 gols e 8 assistências em 86 partidas.

Ao contrário do que aconteceu na França, Dallinga não foi titular na Itália. O principal concorrente, Santiago Castro, quase sempre teve a preferência, especialmente nos jogos maiores.

Ainda assim, Dallinga chegou a oitenta jogos pelos Rossoblù, na maioria das vezes saindo do banco.Com 12 gols e 8 assistências, ainda conseguiu dar sua contribuição no ataque.

Apesar de seu contrato no Stadio Renato Dall'Ara ir até meados de 2028, Dallinga agora pode sair. O holandês pode tanto ser emprestado quanto vendido.

Voetbal International informa que clubes de LaLiga e da Bundesliga já "tomaram medidas sérias" para convencer Dallinga. Times de meio de tabela da Serie A também têm interesse. Na Espanha, Dallinga já havia sido anteriormente ligado ao Valencia.

Castro, concorrente de Dallinga, já deixou o Bologna para uma aventura na Roma, que pagou 35 milhões de euros pelo argentino. Artem Dovbyk fez o caminho inverso. O ucraniano chega por empréstimo, com opção de compra.



