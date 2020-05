Thierry Henry: "Era mais fácil jogar no Arsenal do que no Barcelona"

O ídolo francês relembrou as diferenças que viu nos clubes que defendeu no auge de sua carreira

Thierry Henry admitiu que foi mais fácil jogar no do que no . Em conversa para a Puma com Sergio Agüero, atacante do , explicou o por quê dessa diferenciação.

"No Arsenal, eu poderia ir para onde eu quisesse", disse o francês. "Como quando você [Agüero] jogava com Diego Forlán. Era muito mais fácil para mim no Arsenal porque eu tinha ao lado ou Bergkamp ou Kanu. Eles gostavam de ficar mais ao centro, me permitindo ir para a direita ou esquerda".

Se analisarmos a trajetória do francês nos dois clubes, até que faz sentido. Henry é o maior artilheiro da história do Arsenal com 226 gols. Em seu período nos Gunners, foram seis títulos, incluindo duas Premier Leagues. Além disso, colocou o Arsenal na primeira final de Liga dos Campeões de sua história, perdendo para o Barcelona em 2006.

No ano seguinte, se transferiu para o Camp Nou em uma transferência de 24 milhões de euros. Sob o comando de Frank Rijkaard, atuou como ponta, o que foi desconfortável para ele na época. Posteriormente, com Pep Guardiola, fez parte do início do tik-taka, com Samuel Eto'o e Leo Messi no ataque.

E em outra live, desta vez com Nikita Parris, atacante do e da seleção feminina da , Henry relembrou sua saída dos Gunners para o Barça: "Eu nunca pensei em sair do Arsenal mas eu sai. Eu fui para o Barcelona e era um tipo diferente de jogo".

Embora jogasse em um sistema diferente, o atual treinador do Montreal Impact elogiou muito Guardiola: "Pep é um excelente treinador e mais do que isso, ele é muito exigente, muito intenso e é quase como se jogassemos xadrez com ele".

Henry concluiu dizendo que "foi um tempo incrível em Barcelona, mas o Arsenal está no meu coração".