Thiago Silva acusa Messi de controlar jogo: "discutia com o árbitro e o árbitro ficava rindo"

Zagueiro ainda condenou atitude do craque argentino durante o empate da seleção brasileira com a Argentina

Capitão da seleção brasileira, Thiago Silva criticou o comportamento de Lionel Messi durante a derrota para a Argentina por 1 a 0 na última sexta-feira (15), na .

De acordo com o zagueiro, o craque do quis influenciar a arbitragem e ainda reprovou a atitude de mandar o técnico Tite "calar a boca".

"Ele procura meio que forçar o árbitro a dar situações para ele de falta ou lances perigosos, tem tido esse tipo de reação. Isso não é desculpa nem nada. A gente estava conversando com alguns jogadores que atuam na . Ele procura comandar o jogo, isso é difícil, pois o árbitro tem que apitar as coisas que são. Deu bicão na bola: é falta de respeito isso, cartão amarelo. No segundo, expulsão", comentou.

"É difícil, porque a gente fala tanto de educação e um dos caras mais admirados do futebol mandar… Não vou dizer um senhor de idade, porque ele vai ficar bravo comigo, mas mandar um treinador calar a boca. Por mais que você tenha rivalidade, a educação deve estar em primeiro lugar", completou.

Sem vencer desde a conquista da , a seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (19), em amistoso contra a , em Abu Dhabi.