Thiago Maia comemora bom momento no Flamengo e relembra lesão: "cheguei a pensar em desistir"

Volante fala da difícil e dolorosa recuperação, entrada nos jogos como segundo volante e ressalta a ambição do atual elenco rubro-negro

Foram pouco mais de sete meses desde a lesão e o retorno aos gramados, tempo esse em que Thiago Maia chegou a pensar em desistir de tudo. A força que o jogador demonstra nos campos, teve dobrada fora dele para se recuperar e hoje voltar a boa fase com a camisa do Flamengo.

Em bate papo exclusivo com à Goal, o volante de 24 anos lembrou do longo período de recuperação, posicionamento dentro de campo e o sonho de estar defedendo o clube do coração.

"Foi muito difícil (o período da lesão e recuperação), eu cheguei até a pensar em desistir em certos momentos. A recuperação foi longa e até dolorida em alguns dias. Ficar longe do campo também foi difícil. Infelizmente me machuquei quando estava conseguindo sequência no time e sabia que a volta seria muito competitiva por um elenco tão qualificado que temos. Trabalhei e estou lutando todo dia para estar bem para o Flamengo. Fortalecendo meu corpo, me esforçando e me dedicando ao máximo para poder conquistar meu espaço no time".

Goal: Foram longos meses, ainda que você tenha voltado antes do prazo estipulado. Como era o seu dia a dia durante a recuperação? O que você mais fazia além de tratar, que possa ter te ajudado?

"Estar perto da minha família com certeza foi uma coisa que me deu muita força. A presença deles e o apoio que me deram foram importantes para que eu conseguisse seguir em frente. Tenho muita fé em Deus e acredito nos propósitos dEle para minha vida. Procurei ver a situação com outros olhos, acreditando que essa seria mais uma batalha que eu venceria e sairia mais forte. O Departamento Médico do clube também foi de extrema importância nessa recuperação".

Goal: Você vem entrando nos jogos, normalmente de segundo volante... o Renato costuma dizer que busca colocar o atleta onde se sente melhor, mais confortável. Essa é a posição que você mais gosta de atuar? Chegou a conversar com ele?

"Tenho jogado mais como segundo volante, mas estou à disposição do técnico para fazer a função que for necessária de acordo com as necessidades do time. Tenho entrado muito confiante nas partidas e com a vontade de dar um gás novo a equipe. Ele sempre conversa com a gente para saber a nossa opinião também, então isso é importante".

Goal: Com Rogério Ceni, você treinou algumas vezes jogando mais na frente, na parte ofensiva. Foi algo pontual ou ele realmenteviu que você tinha características para jogar mais avançado?

"Foi uma necessidade do momento que o Rogério viu que eu seria importante. Em determinados jogos ou situações da partida é importante ajudarmos lá na frente, mas o meu local de atuação é no meio".

Goal: A chegada do Renato mudou bastante o time do Flamengo, a gente vê que é um time que nunca está satisfeito, sempre busca marcar mais e amis gols, como isso é trabalho por ele e pelo grupo?

"Renato é um cara muito experiente, vencedor e que está buscando a todo o momento tirar o melhor de nós. Essa característica é desse elenco. Somos um time que nunca está satisfeito, mesmo com as vitórias e goleadas que tivemos recentemente. Trabalhamos muito para sempre rever os erros e melhorar a cada jogo".

Goal: Você se esforçou bastante para o Lille liberar o empréstimo ao Flamengo, é sempre muito ativo com as coisas do clube, nunca escondeu que torce para o Flamengo. Você está vivendo um sonho dentro do clube, numa era tão vitoriosa?

"Com certeza. Sou flamenguista desde pequeno e sempre quis vestir essa camisa. É um sonho realizado. Já ganhei alguns títulos no Flamengo e pretendo escrever meu nome na história. Na França, eu passava madrugadas assistindo ao Flamengo, então é um amor que só aumentou ao longo do tempo".

Goal: Na França, você e o time em geral, tinha mais tempo para trabalhar, o calendário não era tão apertado. Quais são os grandes impactos de um calendário tão puxado e a importância dessas duas semanas para trabalhar?

"Acho que o calendário apertado acaba obrigando os clubes a ter um elenco maior e mais qualificado. O Flamengo faz isso muito bem. São muitos jogos e o desgaste é muito grande. E a pandemia acabou apertando mais ainda as partidas. Esse período agora sem jogos vai nos dar um descanso e o Renato vai conseguir trabalhar melhor com a gente nos treinamentos. Então vai ser muito importante".

Goal: O Flamengo tem vários jogadores que estão ganhando chances na seleção, você acredita que, tendo uma sequência agora, pode voltar a vestir a camisa amarela?

"Seleção é o sonho de qualquer atleta e comigo não é diferente. Mas meu foco é total no Flamengo. O jogador ir para Seleção é consequência do trabalho no clube, por isso quero ser importante para o time e o que vier depois faz parte".