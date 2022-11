Thiago Alcântara vê Salah no mesmo nível de Messi e Lewandowski

Salah está ao lado de Lionel Messi e Robert Lewandowski quando se trata dos "melhores atacantes do mundo", afirma Thiago, companheiro de equipe

O atacante do Liverpool, Mohamed Salah, está na prateleira dos melhores atacantes do mundo. O astro egípcio parece ter encontrado sua melhor forma na temporada em Anfield nas últimas semanas. Na vitória sobre o Tottenham, por 2 a 1, por exemplo, o jogador foi responsável por marcar os dois gols dos Reds, que garantiram um alívio ao time de Jurgen Klopp que vinha de duas derrotas seguidas.

Salah marcou 170 gols pelo Liverpool em apenas 274 jogos e Thiago, que jogou ao lado de alguns dos melhores atacantes do mundo no Barcelona, como Lionel Messi, e no Bayern de Munique, como Robert Lewandowski, o considera como o melhor da posição.

Falando sobre Salah com a Premier League Productions, Thiago disse: “Ele é um dos melhores atacantes com quem joguei na minha carreira, é a consistência que ele tem dentro e fora do campo. Sua ética de trabalho, como ele quer ajudar a equipe, como ele quer ajudar a si mesmo. Acho que é essa fome que o define.”

No começo dessa temporada, Salah foi questionado sobre seu desempenho, mas agora ele marcou nove gols em seus últimos oito jogos e já está com 14 na temporada em todas as competições.

Apesar disso, o Liverpool teve um péssimo começo de temporada na Premier League. O time de Klopp somou 19 pontos em 13 jogos, com apenas cinco vitórias.

Getty Images

Salah esteve diretamente envolvido em 19 gols em 20 jogos pelo Liverpool em todas as competições nesta temporada (14 gols, cinco assistências). Somente em 2021/22, com 28 participações, o egípcio teve mais colaborações em suas primeiras 20 aparições em uma campanha pelos Reds.

O Liverpool, de Mohamed Salah, estará em campo pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, contra o Derby, nesta quarta-feira (9), antes de ir para a pausa da Copa do Mundo após uma partida da Premier League, contra o Southampton, no próximo sábado (12).