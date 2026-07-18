Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Theo JanssenDe Oranjezomer
Bart DHanis

Traduzido por

Theo Janssen lança um ataque frontal contra Wout Weghorst com uma tirada sem precedentes

Theo Janssen não é fã de Wout Weghorst, como o analista deixou claro na noite de sexta-feira no “Oranjecafé”, o programa de debate sobre futebol da Talpa, apresentado por Sam van Royen.

Van Royen mencionou durante a transmissão que, segundo o próprio Weghorst, ele não vai assistir à final da Copa do Mundo. O atacante disse na sexta-feira à ESPN que ainda lhe causa “muita dor” assistir à Copa do Mundo após a eliminação da Seleção Holandesa.

Janssen, porém, não acreditou em uma palavra do que Weghorst disse e, em seguida, criticou duramente o atacante da Seleção Holandesa. “Acho que essa declaração é só para as câmeras”, iniciou Janssen seu argumento.

“Todo torcedor de futebol vai assistir a essa partida, por mais que doa”, continua Janssen. “Se você rever as entrevistas dele, sempre há algo. Ele exagera bastante.”

“Tenho muito respeito pela carreira dele e por tudo o que ele conquistou, especialmente considerando as qualidades que possui, pois ele não é um jogador de futebol tão bom assim, mas não devemos superestimá-lo”, continua o ex-jogador do Ajax e do Vitesse, entre outros clubes.

“Weghorst é simplesmente um atacante comum. Felizmente, não joguei com ele. Se eu o tivesse visto sentado no banco com uma Bíblia, teria tirado o livro dele. Tenho respeito pela fé dele, mas não faça isso à vista de todos. Aí você só quer chamar atenção”, conclui Janssen.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google