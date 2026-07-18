Theo Janssen lança um ataque frontal contra Wout Weghorst com uma tirada sem precedentes

Theo Janssen não é fã de Wout Weghorst, como o analista deixou claro na noite de sexta-feira no “Oranjecafé”, o programa de debate sobre futebol da Talpa, apresentado por Sam van Royen.

Van Royen mencionou durante a transmissão que, segundo o próprio Weghorst, ele não vai assistir à final da Copa do Mundo. O atacante disse na sexta-feira à ESPN que ainda lhe causa “muita dor” assistir à Copa do Mundo após a eliminação da Seleção Holandesa.

Janssen, porém, não acreditou em uma palavra do que Weghorst disse e, em seguida, criticou duramente o atacante da Seleção Holandesa. “Acho que essa declaração é só para as câmeras”, iniciou Janssen seu argumento.

“Todo torcedor de futebol vai assistir a essa partida, por mais que doa”, continua Janssen. “Se você rever as entrevistas dele, sempre há algo. Ele exagera bastante.”

“Tenho muito respeito pela carreira dele e por tudo o que ele conquistou, especialmente considerando as qualidades que possui, pois ele não é um jogador de futebol tão bom assim, mas não devemos superestimá-lo”, continua o ex-jogador do Ajax e do Vitesse, entre outros clubes.

“Weghorst é simplesmente um atacante comum. Felizmente, não joguei com ele. Se eu o tivesse visto sentado no banco com uma Bíblia, teria tirado o livro dele. Tenho respeito pela fé dele, mas não faça isso à vista de todos. Aí você só quer chamar atenção”, conclui Janssen.