The Strongest x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira (25), na Bolívia; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense visita o The Strongest na noite desta quinta-feira (25), às das 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Botafogo por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Fluminense volta a atenção para a disputa da Libertadores. Na liderança isolada do Grupo D, com nove pontos, o Tricolor quer manter o aproveitamento de 100% no torneio para garantir a classificação antecipada às oitavas de final. Basta vencer o rival na altitude.

"A mesma correria que a gente tem aqui no Brasil é diferente lá, né? Acho que é difícil conseguir correr da mesma forma, ninguém consegue. Já vimos cada história aí de jogador que quis fazer a mesma coisa que faz aqui, chegar lá e ter dificuldade, até acabar saindo da partida. Então, temos que ter bastante sabedoria e inteligência.", afirmou Samuel Xavier sobre intensidade na altitude.

Até aqui, a equipe comandada por Fernando Diniz venceu o Sporting Cristal por 3 a 1, o The Strongest por 1 a 0 e o River Plate por 5 a 1. Considerado uma das promessas de Xerém, Kauã Elias, inscrito na Libertadores, voltou a treinar com os profissionais.

Do outro lado, o The Strongest, na vice-liderança, com três pontos, venceu o River Plate na primeira rodada por 3 a 1, mas foi derrotado pelo Fluminense (1 a 0) e pelo Sporting Cristal (1 a 0) nas rodadas seguintes.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Felipe Melo) e Guga; André, Lima, Ganso e Arias; John Kennedy (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

The Strongest: Guillermo Viscarra, Sául Torrez, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino e Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Gabriel Sotomayor e Michael Ortega; Jeyson Chura e Enrique Triverio. Técnico: Claudio Baggio.

Desfalques

Fluminense

Alexsander, Gustavo Apis, Jorge, Keno, Marrony, Marcelo e Felipe Melo são desfalques, assim como Vitor Mendes, afastado em meio à suspeita de manipulação.

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

Quando é?