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Muhammad Sharaf Eldeen

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The Athletic: transferência de Salah para a Turquia é completamente diferente das de Messi e Cristiano Ronaldo

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O negócio do faraó egípcio levanta questionamentos

A transferência do astro egípcio Mohamed Salah para o Trabzonspor não era o cenário esperado para a trajetória de um dos jogadores mais notáveis de sua geração.

Cerca de 8 meses atrás, sua saída do Liverpool parecia questão resolvida, depois que ele falou sobre a sensação de que havia quem não desejasse sua permanência no clube.

De acordo com um artigo do jornalista James Horncastle, no "The Athletic", o anúncio antecipado da saída - em março passado - deu a Salah e a seu empresário Rami Abbas tempo suficiente para negociar com os clubes interessados em contratá-lo, mas seu destino permaneceu desconhecido até os últimos dias.

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Isso aconteceu apesar de Salah ser - apenas um ano atrás - um dos principais candidatos à Bola de Ouro, depois de ter contribuído com 61 gols durante a temporada em que o Liverpool conquistou o Campeonato Inglês.

Mas sua última temporada testemunhou um declínio grande e surpreendente em sua produção ofensiva, já que suas contribuições em gols caíram 45%. Ele também sentiu falta do apoio que recebia de Trent Alexander-Arnold e Luis Díaz, mostrando-se menos influente diante de seu salário excepcional.

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"Um paradoxo evidente"

Segundo James Horncastle, o paradoxo parece evidente: Salah, que há apenas um ano estava na disputa pela Bola de Ouro, transferiu-se agora para o Trabzonspor, em um passo que não reflete necessariamente o prestígio que ele desfrutava no topo do futebol europeu.

O jornalista considera que isso não representa um desmerecimento ao Campeonato Turco ou ao Trabzonspor; pelo contrário, se Salah (34 anos) ainda é o mesmo jogador que apareceu em 2025, então o sucesso do clube turco em contratá-lo representa uma grande conquista.

Mas o cenário europeu também mudou: o Real Madrid, que anos atrás poderia ter enxergado Salah como um "galáctico", tem agora contas diferentes, enquanto o Barcelona constrói seu futuro em torno de Lamine Yamal, o Bayern de Munique aposta em Michael Olise, o Paris Saint-Germain possui um grupo de talentos como Désiré Doué e Bradley Barcola, e o Milan conta com Christian Pulisic.

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Por isso, a transferência de Salah difere das negociações de outros astros, como Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita e Lionel Messi para o Inter Miami.

Ronaldo transferiu-se para ser um dos principais rostos esportivos do projeto saudita "Visão 2030", enquanto Messi foi para Miami dentro de um projeto para expandir a presença do futebol no sul da Flórida, antes de os Estados Unidos sediarem a Copa do Mundo de 2026, segundo o artigo.

Já a transferência do astro egípcio para o Trabzonspor levanta uma pergunta: o nível de Salah começou a se aproximar do nível do Campeonato Turco, o nono colocado no ranking europeu, em vez das melhores ligas?

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