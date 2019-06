Thalles, revelado pelo Vasco, morre em acidente de moto em São Gonçalo

O atacante Thalles, do , morreu na manhã deste sábado (22) após um acidente de moto em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Além do jogador, outra pessoa morreu e mais três ficaram feridas. Segundo os Bombeiros, duas motos se colidiram e atropelaram pessoas na avenida Almirante Pena Boto.

Thalles, de 24 anos, foi revelado pelo Vasco e jogou 157 partidas pelo clube carioca. Jogador alto, forte e de chute potente, ele começou como grande promessa do clube mas não deslanchou.

Nesta temporada estava emprestado à e tinha 5 gols em 17 partidas pelo clube de Campinas.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF