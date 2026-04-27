"Tenho a impressão de que Van Persie exagerou um pouco no Feyenoord"

Na seção “Ligando para...”, a ESPN conversa nesta segunda-feira com Kees Luijckx. O ex-zagueiro, que atualmente atua como analista em partidas na Holanda, dá sua opinião sobre a temporada turbulenta que o Feyenoord está passando.

“Te Kloese vai embora. Parece que, mais uma vez, é um assunto difícil de se falar para os envolvidos. Há uma disputa na alta direção e, para quem está de fora, é difícil avaliar o que exatamente está acontecendo”, diz Luijckx, que considera difícil interpretar com exatidão a situação no Feyenoord.

O ex-zagueiro ouviu Dirk Kuijt dizer coisas sensatas sobre o Feyenoord no programa Goedemorgen Eredivisie no domingo. “Ele explicou minuciosamente como é difícil trabalhar lá.” O atual técnico do FC Dordrecht trabalhou por algum tempo como treinador de base em Rotterdam-Zuid e parecia ser o candidato a técnico principal. No entanto, esse plano não deu em nada.

O Feyenoord luta, sob o comando de Robin van Persie, pelo segundo lugar e por uma vaga na Liga dos Campeões. “Mas talvez ele ache que já basta depois disso. É claro que ele cometeu alguns erros evidentes nesta temporada, principalmente na hierarquia do vestiário. Mas, na minha opinião, ele trabalha muito duro e, em geral, consegue explicar bem a situação.”

Na opinião de Luijckx, Van Persie é um treinador honesto. “Ele não é um político. Parece que ele passa dias inteiros no clube, mas tenho a impressão de que ele tem exagerado um pouco ultimamente.”

Van Persie afirma não ter intenção de deixar o Feyenoord. O técnico de 42 anos tem um contrato em vigor no De Kuip até 30 de junho de 2027.