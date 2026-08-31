Ten Hag deixa os torcedores radiantes com 'grande negócio' totalmente inesperado

Younes Taha segue, surpreendentemente, como jogador do FC Twente. O atacante e meio-campista de 23 anos renovou seu contrato e ampliou o vínculo até meados de 2029, com opção por mais uma temporada. Assim, chega ao fim de forma marcante um verão em que Taha parecia claramente a caminho da saída.

Entre os clubes ligados a Taha estava o FC Utrecht, e também havia interesse concreto vindo da Bundesliga alemã. No entanto, o diretor técnico Erik ten Hag conseguiu convencer o canhoto e seu estafe a permanecer por mais tempo no De Grolsch Veste. O FC Twente oficializou a renovação contratual na tarde desta segunda-feira.

A reviravolta chama a atenção, porque o futuro de Taha foi incerto durante muito tempo. Após seu bem-sucedido período de empréstimo no FC Groningen, parecia que ele teria novamente poucas perspectivas de minutos em campo nesta temporada em sua posição favorita. O Twente chegou até a retirar uma proposta contratual anterior. Em pouco tempo, porém, a situação mudou completamente.

No jogo fora de casa pela Europa contra o Qarabag, Taha recebeu sua chance como meia ofensivo e a aproveitou com as duas mãos. Ele deu a pré-assistência no 1 a 2 de Max Bruns e, na prorrogação, marcou ele mesmo o 1 a 4. Alguns dias depois, voltou a balançar as redes como camisa 10 contra o Cambuur.

Depois dessa partida, veio a público que um clube da Bundesliga havia feito uma investida concreta, mas Ten Hag não queria deixar Taha sair assim tão facilmente. O diretor técnico voltou a conversar com o jogador e seu estafe, e então as duas partes chegaram a um acordo para um vínculo de longa duração.

“Estou muito feliz no FC Twente. O período de empréstimo, na temporada passada no FC Groningen, me fez muito bem. Joguei muitas partidas”, disse Taha pelos canais oficiais do clube. “Isso faz você evoluir. Lá me tornei um jogador mais maduro, tanto dentro quanto fora de campo.”

Taha olha para o futuro com confiança. “Agora quero dar mais um passo. Isso é possível com este novo contrato. Estou realmente ansioso pelas próximas temporadas no De Grolsch Veste com esta torcida fantástica.” Na temporada passada, ele somou seis gols e dez assistências em 33 partidas pelo FC Groningen.

Ten Hag também está satisfeito com o desfecho. “Nas últimas semanas, tive muito contato com Younes e seu estafe. Sempre tivemos a intenção de renovar o contrato com Younes, porque achamos que ele ainda não terminou seu percurso aqui. Sabemos qual potencial Younes tem; isso foi confirmado mais uma vez nas últimas partidas. É ótimo que o novo contrato agora esteja acertado. Estamos convencidos de que Younes pode seguir evoluindo neste lugar e de que vai nos ajudar a concretizar nossas ambições.”

Entre os torcedores do FC Twente, a reação à surpreendente renovação contratual é entusiasmada. No Twente Insite vários torcedores chamam a notícia de “maravilhosa” e expressam sua admiração tanto por Taha quanto por Ten Hag, enquanto vários fãs afirmam que já não esperavam mais que o meio-campista fosse permanecer.