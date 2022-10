Ten Hag apoia drible de Antony, mas faz uma ressalva

Atacante brasileiro causou polêmica ao fazer uma jogada plástica, em partida pela Europa League

O Manchester United atropelou o Sheriff, da Moldávia, por 3 a 0, na última quinta-feira (27), e garantiu sua vaga ao menos nas Eliminatórias da Europa League. Mas o que mais repercutiu foi o drible de Antony, o brasileiro passou o pé por cima da bola e girou sem sair do lugar e recebeu críticas de Paul Scholes, grande ídolo do clube inglês.

Após a partida, o técnico dos Red Devils, Erik ten Hag, comentou sobre a jogada e afirmou que, se foi só pelo drible e não pela efetividade, corrigirá o meia-atacante brasileiro.

"Eu não tenho problemas com isso, contanto que seja funcional", declarou Ten Hag em entrevista coletiva após o jogo. "Um drible como esse é legal, mas somente se tiver um objetivo e você não perder a bola. Aí tudo bem. Mas se é um drible simplesmente pelo drible, eu irei corrigi-lo", completou.

O jovem foi substituído por Marcus Rashford no intervalo da partida. O inglês fez o segundo gol do Manchester United. Ainda sobre o brasileiro, Ten Hag comentou: "Assim como faço com todo mundo, exijo mais dele. Mais corridas por trás, mais entradas na área adversária. Mais pressão. Mais dribles partindo para cima de oponentes. Exigimos mais dominância".

Antony marcou na estreia pelo Manchester United e causou boa primeira impressão. Mas, recentemente, as performances não resultaram em bola na rede. O brasileiro não fez gol ou deu assistências nas últimas cinco partidas que disputou pelos Red Devils.