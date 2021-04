Universitario x Palmeiras ao vivo: siga em tempo real o jogo da Copa Libertadores

O jogo até aqui é de muito estudo por parte das equipes. O Palmeiras já chegou uma vez com Raphael Veiga, que chutou de perna direita, para fora e com P. de Paula, que ganhou a disputa com a marcação e conseguiu bater cruzado para fora. A equipe da casa, toca a bola tentando encontrar espaços, mas sem muito sucesso no ataque