São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1, na noite de hoje (19), no Morumbi, em um jogo com muita reclamação do VAR por parte do visitante. Luciano, em cobrança de pênalti, marcou o primeiro gol do jogo válido pela 34ª rodada da competição nacional, e Rony igualou o marcador nos acréscimos do segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor paulista dá adeus à briga pelo título do Campeonato Brasileiro 2020.

O mandante chega a 63 pontos e ocupa a terceira posição do torneio, mas não tem mais chances matemáticas de título. O Verdão ocupa a sexta posição, com 56.